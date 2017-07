F1: Il-Ferrari fl-ewwel filliera fil-Grand Prix tal-Ungerija tal-Ħadd fis-2pm

Knocked out in Q1 16) Kevin Magnussen Haas 17) Lance Stroll Williams 18) Pascal Wehrlein Sauber 19) Paul di Resta Williams 20) Marcus Ericsson Sauber.

Knocked out in Q2 11) Jolyon Palmer Renault 12) Esteban Ocon Force India 13) Daniil Kvyat **Toro Rosso 14) Sergio Perez Force India 15) Romain Grosjean Haas

One, two tal-Ferrari hekk kif fil-kwalifikazzjoni l-aħjar ħin irreġistraħ il-Ferrarista l-ieħor Kimi Raikkonen sabiex b’hekk il-Ferrari rebħu Pole Position fl-Ungerija wara xejn inqas minn 12 -il sena ta’ nixfa f’dan iċ-ċirkwiet.

