FA Trophy – Tarxien Rainbows l-ewwel team fil-KwartiFinali

Lija Athletic ….. 0 Tarxien R …….. 3 Tarxien ftit sabu diffikulta biex sabu post mal-aħħar tmienja tal-FA Trophy meta eliminaw lit-tim tal-Ewwel Diviżjoni Lija Athletic bl-iskor ta’ 3-0. Il-logħba tista’ tgħid li kienet mingħajr storja fejn Tarxien iddominaw u serrħu rashom b’żewġ gowls fl-ewwel nofs siegħa, biex wara l-logħba ħadet sura ta’ sessjoni ta’ taħriġ. Għal Tarxien spikka Alex da Paixo Alves li kien strumentali fl-azzjonijiet taż-żewġ gowls inizjali skorjati t-tnejn minn Alex Nillsson. Tarxien ma damux ma ħadu l-vantaġġ li wasal wara biss tmien minuti meta Alex Da Paixao Alves ġera tajjeb fuq il-lemin u qassam lejn ALEX NILSSON li wara li kkontrolla tajjeb għeleb lil Gauci b’xutt fil-baxx. Wara dan il-gowl ir-Rainbows komplew jikkontrollaw il-logħba b’faċilita’ kbira. Fit-18-il minuta azzjoni tajba bejn Julian Galea u Alex Nilsson iżda l-goalkeeper ta’ Lija ħareġ tajjeb u imblokka. Fil-25 minuta freekick ta’ Daniel Zerafa u risposta mill-aqwa tal-goalkeeper Gauci. Man-nofs siegħa Tarxien għamluhom tnejn meta Alex reġa’ kien strumentali meta ta’ pass preċiż lejn ALEX NILSSON li mill-viċin ma żbaljax. Fis-36 minuta pass tajjeb ta’ Julian Galea lejn Alex li kellu kontroll mill-aqwa u xutt angolat li kien salvat bi bravura minn Gauci. Fit-tieni taqsima kompla naqas ir-ritmu tal-logħba, biż-żewġ naħat forsi iktar jaħsbu bl-impenji li jmisshom fi tmiem il-ġimgħa. Lija kellhom l-ewwel tentattiv mas-siegħa logħob permezz ta’ Garcia Vidal iżda x-xutt tiegħu mar għoli. Fl-74 minuta Tarxien għamluhom tlieta meta xutt ta’ Frances ħabat mal-mimduda, mir-rebound ix-xutt ta’ Alex kien imblukkat bil-ballun jiġi għand JULIAN GALEA li b’xutt nofs dawra sab ix-xibka. Fil-ħin miżjud mir-referee jasal l-uniku ċans tajjeb ta’ skor ta’ Lija meta x-xutt mill-viċin ta’ Jorge Garcia Vidal kien imblukkat bi bravura minn Schranz. Lija A : T. Gauci, C. Cassar, P. Babic, P. Borg, D. Scerri, E. Beu (Y. Tonna 58 min), A. Sammut, A. Galea (K. Drakard 73 min), Garcia Vidal, M. Clinch (A. Borg 27 min), R. Sammut. Tarxien R : P. Schranz, E. Baker, J. Galea, A. Nilsson (D. Micallef 69 min), A. Azzopardi, A. Agius, E. Marcellina (M. Brincat 76 min), D. Zerafa, A. Da Paixo Alves, M. Tabone (C. Frances 59 min), S. Borg. Referee : Etienne Mangion

