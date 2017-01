FA Trophy – Wara Hibernians.. Senglea Athletic jeliminaw ukoll lill-ġirien Vittoriosa Stars 

VITTORIOSA S. ……. 1 SENGLEA A. …………. 2 Wara li ħolqu sensazzjoni meta eliminaw lil Hibernians fir-rawnd ta’ qabel, Senglea għaddew ukoll għall-kwartifinali, meta wara 120 minuta kumbattuta u missielta eliminaw lil Vittoriosa Stars f’derby tal-Kottonera. Senglea fetħu l-iskor fit-38 minuta meta korner mogħti minn De Souza Dias ma kienx ikklerjat mid-difiża ta’ Vittoriosa u AUSTIN OBAJE-SMITH bir-ras mill-viċin poġġa lil Senglea minn fuq. Vittoriosa ippruvaw iwettqu reazzjoni iżda l-ħruġ ta’ Leighton Grech ftit qabel sofrew il-gowl kompla għamel l-affarijiet iktar diffiċli għal Vittoriosa. Fit-tieni taqsima l-andament tal-logħba ftit inbidel u fit-52 minuta Senglea resqu ferm viċin it-tieni gowl b’azzjoni oħra ta’ korner mogħti minn Ryan Dalli bid-daqqa ta’ ras ta’ Vella tkun b’xi mod maqlugħa minn fuq il-linja mid-difiża tal-Birgu. Vittoriosa bdew iżidu l-isforzi tagħhom iżda kienu Senglea li resqu qrib f’żewġ azzjonijiet ta’ kontrattakk fis-70 minuta fejn l-ewwel kien hemm ix-xutt ta’ Terence Vella li daħal tajjeb fil-kaxxa, u minuta wara minn kross ta’ Obaje-Smith, kien Ryan Dalli li ma laqatx il-ballun minn qagħda tajba. Fl-74 minuta Vittoriosa għamlu l-iskor indaqs meta minn azzjoni ta’ korner mogħti minn Abela Wilson, kien ANDREAS GALEA li bir-ras għeleb lil Martinelli. Fis-77 minuta kross ta’ Randall Vella u Ryan Dalli bir-ras xeħet ftit barra. Tliet minuti mit-tmiem Vittoriosa viċin il-gowl tar-rebħa b’daqqa ta’ ras mill-viċin ta’ Obiefule u intervent mill-aqwa tal-goalkeeper Martinelli. Fil-ħin barrani Vittoriosa bdew tajjeb b’xutt ta’ Obiefule salvat minn Martinelli. Għaxar minuti mill-ftuħ tal-ħin barrani Senglea marru mill-ġdid fil-vantaġġ meta minn kross ta’ Hubert Vella, TERENCE VELLA kkontrolla tajjeb, u spara fix-xibka. Vittoriosa S : J. Mercieca, L. Grech (O. Obiefule 37 min), A. Farrugia (E. Pajo 79 min), D. Pisani, R. Previ, C. Spiteri, T. Abela Wilson, P. Mrvic, A. Galea, J. Ogunnupe, G. Sultana (D. Sammut 46 min). Senglea A : J. Martinelli, R. Vella, J. Farrugia (R. Tanti 91 min), K. Tanti, C. Gusman, P. Doffo, H. Vella, R. Dalli (C. Cassar 91 min), A. Obaje-Smith, T. Vella, M. De Soza Dias. Referee : Trustin Farrugia Cann.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.