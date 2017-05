Farrugia Cann u Spiteri fid-Dallas Cup 2017

L-uffiċjali Maltin ikkontrollaw żewġ logħbiet partikolarment importanti: Trustin Farrugia Cann s-Semi-Finali ta’ Super Group Under-19 bejn Dallas FC (Stati Uniti tal-Amerka) u Corbita (Brażil) li ntlagħbet f’Toyota Stadium; filwaqt li Malcolm Spiteri l-Kwarti tal-Finali tal-Under-18 bejn żewg timijiet mill-Istati Uniti tal-Amerka – Baltimore Celtics vs New Jersey.

