FIFPro – L-Union Dinjija tal-Plejers b’kungress f’Malta

Rapreżentanti mill-‘Heroes of Football’ indirizzaw il-kungress. Fi preżentazzjoni li ispirat lil dawk preżenti, huma tkellmu dwar orjentazzjoni sesswali u identita` tal-ġeneru bħala suġġett taboo fil-futbol. Preżentement ma hemm l-ebda plejer professjonali fl-Ewropa li ħareġ fil-pubbliku bħala omosesswali, minħabba t-tensjoni kbira li hemm madwar dan is-suġġett. Plejers omosesswali jaffaċjaw il-biża li ma jiġux aċċettati fil-l ocker room u li jiġu rrifjutati mis-sapporters. Il-Proġett ‘Heroes of Football’ qed jimmira li jbiddel il-mentalita` billi jagħmel il-futbol eżempju ewlieni fit-triq għal soċjeta inklussiva. Id-diviżjoni Ewropea tal-FIFPro approvat dan il-proġett.

