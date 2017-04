Formula 1: L-Ewwel Pole Position fil-karriera għal Bottas fil-GP tal-Bahrain

Formula 1 il-Gran Prix tal-Bahrain se jibqa’ fil-memorji tad-driver Valterri Bottas tal-Mercedes hekk kif irnexxelu jieħu l-ewwel Pole Position fil-karriera tiegħu hekk kif għada jsir it-tielet Gran Prix tal-istaġun. Bottas għamel l-aħjar ħin fil-kwalifikazzjoni b’dawra ta’ 1:28.769. Segwa bit-tieni l-aħjar ħin Lewis Hamilton li għada se jibda minn ħdejħ fl-ewwel filliera. Għalhekk one – two għal Mercedes li mistennija jkunu għal darb’oħa protagonisti fil-Gran Prix ta’ għada.

