GFA Awards: Steve Sultana Plejer tas-sena tal-GFA

L-istaġun tal-futbol Għawdxi elfejn u sittax, elfejn u sbatax intemm bis-serata annwali li matulha l-Gozo Football Association ippremjat diversi plejers u diriġenti li spikkaw fil-kompetizzjonijiet.

Matul din is-serata, li kienet ippreżentata minn Chaterine Micallef u Simon Farrugia, ingħataw wieħed u għoxrin premju li jinkludu l-aħjar plejers fis-settur tal-futbol tan-nisa, is-settur tal-Youths, l-kompetizzjonijiet tat-tieni diviżjoni u l-aqwa skorers ta’ kull kategorija.

L-Assoċjazzjoni tal-fubol f’Għawdex ippreżentat tlett premijiet speċjali. SK Victoria Wanderers ingħataw rikonoximent tas-suċċess li kisbu fl-edizzjoni ta’ dan l-istaġun fl-FA Trophy tal-MFA peress li saru l-ewwel klub mill-kampjonati Għawdxin li wasal sas-semi-finali tat-tieni l-aktar kompetizzjoni mportanti tal-futbol Malti, u il-plejer veteran Brian Meilak, li dan l-istaġun lagħab ma’ Qala Saints, ingħata premju speċjali talli qabeż is-sitt mitt logħba kompetitiva matul il-karriera tiegħu u sar wieħed mill-aktar plejers f’Malta li lagħab logħob f’kompetizzjonijiet lokali. Ġie ippremjat ukoll il-kowċ Mark Buttigieg li sar l-ewwel kowċ Għawdxi li kiseb il-kwalifika bħala kowċ professjonali magħrufa bħala l-liċenzja Pro. It-Teżorier tal-Gozo Football Association ġie ppremjat ukoll bħala l-uffiċjal tas-sena tal-Assoċjazzjoni.

L-unuri l-aktar mistennija matul din is-serata, li kienu magħżula wara vottazzjoni mill-ġurnalisti, kowċes u kaptins, kienu Thiago Melo Dos Santos ta’ Xewkija bħala l-aħjar plejer barrani, il-kowċ ta’ Oratory Youths Mario Bonello intagħżel bħala l-aħjar kowċ u l-plejer ta’ nofs il-grawnd ta’ Għajnsielem Stefan Cassar rebaħ l-unur bħala l-aktar plejer prometenti. L-unur tal-plejer tas-sena ta’ GFA intrebaħ mill-gowlkeeper ta’ Xewkija Tigers Steve Sultana li wara li rebaħ il-kampjonat Għawdxi għal ewwel darba fil-karriera tiegħu dan l-istaġun, rebaħ ukoll l-unur tal-aħjar plejer Għawdxi tal-MFA Awards u riċentament issejjaħ mill-kowċ nazzjonali Pietro Ghedin sabiex jifforma parti mill-iskwadra proviżorja għal impenji li t-tim nazzjonali għandu matul Ġunju.

Lista tal-unuri

Gozo FC Girls Under 17 Player of the Year – Maria Farrugia – Gozo FC

Gozo FC Women Player of the Year – Melania Bajada – Gozo FC

Gozo Under 15 Player of the Year – Gianluca Muscat – Xaghra United FC

GYFA Under 15 League Top Scorer: 19 Goals – Karl Formosa – St. Laurence FC

GYFA Under 15 Player of the Year – Daniel Cassar – Kercem Ajax FC

GYFA Under 18 League Top Scorer: 31 Goals – Thomas Vella – Xewkija Tigers FC

GYFA Under 18 Player of the Year – Daniel Azzopardi – Oratory Youths FC

GYFA Coach of the Year – Joe Portelli – Nadur Youngsters FC

GFL 2nd Div. League Top Scorer: 24 Goals Telessi Senussi – St. Lawrence Spurs FC

GFL 2nd Div. Foreign Player of the Year – Telessi Senussi – St. Lawrence Spurs FC GFL 2nd Div. Player of the Year – Jordi Parnis – Munxar Falcons FC

Team Achievement – SK Victoria WandererS

Player Achievement – Brian Meilak

Coach Achievement – Mark Buttigieg

GFA Good Conduct Cup – St. Lawrence Spurs

GFA Official of the Year – George Cini

GFL 1st Div. League Top Scorer:

14 Goals Thiago Melo – Xewkija Tigers FC

14 Goals Henrique Maciel – Victoria Hotspurs FC

GFL 1st Div. Foreign Player of the Year – Thiago Melo – Xewkija Tigers FC

GFA Coach of the Year – Mario Bonello – Oratory Youths FC

GFA Promising Player of the Year – Stefan Cassar – Ghajnsielem FC

GFA Player of the Year – Steve Sultana – Xewkija Tigers FC