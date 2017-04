Lista ta’ Players finalisti għall-MFPA Awards 2017

Il-Malta Football Players Association ħabbret il-45 player finalisti għall-MFPA Awards 2017.

Iċ-ċerimonja ta’ unuri ser tara 24 rebbieħ f’kategoriji li jvarjaw mill-MFPA Best Player, Best Young Player, Best Female Player u Best Coach fost oħrajn.

Il-proċess ta’ selezzjoni sar b’konsultazzjoni ma’ coaches tal-Premier League, delegati ta’ clubs tal-MFPA u b’kunsiderazzjoni għall-ammont ta’ logħob li lagħbu l-players.

Illum, fir-raba edizzjoni tagħha, iċ-ċerimonja tal-MFPA Awards saret avveniment mistenni fil-football Malti.

F’din is-serata, l-MFPA ser tniedi wkoll trofew ġdid spettakolari, magħmul minn aluminju illustrat, u inkurunat b’ ballun tal-kristall. It-trofew ser jingħata lil-MFPA Best Player 2017.

Iċ-ċerimonja ser issir fit-8 ta’ Mejju 2017, fil-Limestone Heritage, is-Siġġiewi.

Finalisti:

MFPA Best Young Goalkeeper – Jurgen Borg (Gzira United FC ), Jake Galea (St. Andrews FC), Philip Shranz (Tarxien Rainbows FC)

MFPA Best Young Defender – Cain Attard (Birkirkara FC), Jean Borg (Valletta FC), Daniel Zerafa (Tarxien Rainbows FC)

MFPA Best Young Midfielder – Johann Bezzina (Hibernians FC), Jake Grech (Hamrun Spartans FC), Ivan Paz (St. Andrews FC)

MFPA Best Young Forward – Juan Corbalan (Gżira United FC), Jurgen Degabriele (Hibernians FC), Kyrian Nwoko (St. Andrews FC)

MFPA Best XI Goalkeeper (1) -Džiugas Bartkus (Valletta FC), Henry Bonello (Birkirkara FC), Andrew Hogg (Hibernians FC)

MFPA Best XI Right-Back (1) – Cain Attard (Birkirkara FC), Marcelo Dias (Hibernians FC), Enmy Manuel Peña Beltré (St. Andrews FC)

MFPA Best XI Left-Back (1) – Leandro Aguirre (Valletta FC), Jurgen Pisani (Floriana FC), Joseph Zerafa (Birkirkara FC)

MFPA Best XI Central Defenders (2) – Andrei Agius (Hibernians FC), Jonathan Caruana (Valletta FC), Enrico Pepe (Florian FC), Enzo Ruiz (Floriana FC), Elkin Serrano (Balzan FC), Rodolfo Soares (Hibernians FC)

MFPA Best XI Midfielders (4) – Triston Caruana (Tarxien Rainbows FC), Alan Da Silva Da Souza (Balzan FC), Srdjan Dimitrov (Birkirkara FC), Denni Dos Santos (Sliema Wanderers FC), Paul Fenech (Balzan FC), Jake Grech (Hamrun Spartans FC), Bjorn Kristensen (Hibernians FC), Jackson Lima (Hibernians FC), Claudio Pani (Valletta FC), Ivan Paz (St. Andrews FC), Mark Scerri (Sliema Wanderers FC), Gareth Sciberras (Birkirkara FC)

MFPA Best XI Forwards (2) – Jurgen Degabriele (Hibernians FC), Jean Paul Farrugia (Sliema Wanderers FC), Mario Fontanella (Floriana FC), Bojan Kaljevic (Balzan FC), Matteo Picciolo (Balzan FC), Ignacio Varela (Floriana FC).