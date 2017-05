L-appell ta’ Mosta mhux milqugħ, konfermat it-tnaqqis ta’ 5 punti u multa

Il-Prosekutur tal-MFA kien akkuża lil Mosta FC bi ksur tar-Regulations on the Status and Transfer of Players fuq il-bażi tar-rapport imħejji mill-Bord tal-Inkjesta tal-MFA dwar allegat użu ta’ dokumenti u firem falsifikati fl-applikazzjonijiet għal work permit ta’ plejers minn pajjiżi non-EU mill-istess klabb.

