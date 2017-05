L-ASMK tiċċelebra l-Jum Dinji dedikat lill-voluntiera fil-motorsport

L-idea mressqa mill-FIA hu biex tiċċelebra l-impenn u tirringrazzja lill-individwi li liberament jagħtu l-ħin tagħhom bħala voluntiera f’avvenimenti sportivi tal-karozzi. Il-Malta Motorsport Federation organizzat ċerimonja f’post lokali fejn minbarra l-voluntiera li laqgħu l-istedina li mingħajrhom ma jsir l-ebda motorsport, il-Federazzjoni tagħt ukoll ċertifikati lil seba’ voluntiera li temmew b’suċċess żewġ korsijiet kull wieħed, għall-post tal-Motorsport Steward u ieħor għal Motorsport Clerk of the Corse, segwit minn eżami li sar fit- 3 Frar 2017 fl-ACI Isport, Pomezia, f’Ruma.

