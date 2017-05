MFA Awards 2017: Imħabbra l-finalisti

BOV WOMEN’S LEAGUE BEST PLAYER – Ann Marie Said (Birkirkara) – Stephania Farrugia (Birkirkara) – Shona Zammit (Hibernians)

BOV THIRD DIVISION BEST PLAYER – Luke Galea (Dingli Swallows) – Ryan Sell (Kalkara) – Timothy Thomas (Kalkara)

BOV SECOND DIVISION BEST PLAYER – Giovanni Galea (Qrendi) – Tanaka Kumpei (Żejtun Corinthians) – Alan Tabone (Żejtun Corinthians)

BOV FIRST DIVISION BEST PLAYER – Erjon Beu (Lija Athletic) – Juninho Conceicao Cabral (Senglea Athletic) – Yuri De Jesus Messias (Naxxar Lions)

FOREIGN PLAYER OF THE YEAR – Alan Da Silva Souza (Balzan) – Bojan Kaljevic (Balzan) – Jackson Lima (Hibernians)

YOUNG PLAYER OF THE YEAR – Jean Borg (Valletta) – Jurgen Degabriele (Hibernians) – Jake Grech (Ħamrun Spartans)

COACH OF THE YEAR – Danilo Doncic (St Andrews) – Mark Miller (Hibernians) – Oliver Spiteri (Balzan)

MFA FOOTBALLER OF THE YEAR – Andrei Agius (Hibernians) – Paul Fenech (Balzan) – Bjorn Kristensen (Hibernians) – Gareth Sciberras (Birkirkara) – Joseph Zerafa (Birkirkara)

Il-ħames finalisti għall-unur tal-MFA Footballer of the Year Award huma Andrei Agius u Bjorn Kristensen ta’ Hibernians, Gareth Sciberras u Joseph Zerafa ta’ Birkirkara u Paul Fenech ta’ Balzan.

