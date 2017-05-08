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MFA Awards: Ivvota għall-Gowl tas-Sena 2017

Mtella'

IVVOTA GĦALL-GOAL TAS-SENA FL-MFA AWARDS 2017

KULL MA TRID TAGĦMEL HUWA LI TIBGĦAT SMS BIN-NUMRU ABBINAT MA’ KULL GOAL SKOND KIF JIDHER FUQ L-ISCREEN

L-GĦAXAR GOALS HUMA:

50615501 JAKE GRECH: ĦAMRUN SPARTANS – HIBERNIANS

50615502 FEDERICO FALCONE: VALLETTA – PEMBROKE ATHLETA

50615503 UCHENNA CALISTUS: VALLETTA – BALZAN

50615504 E.M. PENA BELTRE: ST ANDREWS – SLIEMA WANDERERS

50615505 MARIO FONTANELLA: FLORIANA – VALLETTA

50615506 RYAN SCICLUNA: BIRKIRKARA – GŻIRA UTD

50615507 MICHAEL MIFSUD: VALLETTA – TARXIEN RAINBOWS

50615508 E.M. PENA BELTRE: ST ANDREWS – TARXIEN RAINBOWS

50615509 ALEX NILSSON: TARXIEN RAINBOWS – VALLETTA

50615510 GILMAR RIBEIRO: TARXIEN RAINBOWS – HIBERNIANS
IL-VOTAZZJONI TIBQA’ MIFTUĦA SA NHAR IS-SIBT 13 TA’ MEJJU.

IL-ĦADD 14 TA’ MEJJU MBAGĦAD WAQT IX-XANDIRA TAL-MFA AWARDS FUQ TVM2 MIT-8.30 TA’ FILGĦAXIJA TKUNU TISTGĦU TERĠGĦU TIVVUTAW GĦALL-GOAL FAVORIT MIL-LISTA FINALI TA’ ĦAMSA SKOND L-GĦAŻLA TAGĦKOM STESS.

KULL SMS JISWA 70ċ TAXXA INKLUŻA

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