MFA Awards: Ivvota għall-Gowl tas-Sena 2017

IVVOTA GĦALL-GOAL TAS-SENA FL-MFA AWARDS 2017
KULL MA TRID TAGĦMEL HUWA LI TIBGĦAT SMS BIN-NUMRU ABBINAT MA’ KULL GOAL SKOND KIF JIDHER FUQ L-ISCREEN
L-GĦAXAR GOALS HUMA:
50615501 JAKE GRECH: ĦAMRUN SPARTANS – HIBERNIANS
50615502 FEDERICO FALCONE: VALLETTA – PEMBROKE ATHLETA
50615503 UCHENNA CALISTUS: VALLETTA – BALZAN
50615504 E.M. PENA BELTRE: ST ANDREWS – SLIEMA WANDERERS
50615505 MARIO FONTANELLA: FLORIANA – VALLETTA
50615506 RYAN SCICLUNA: BIRKIRKARA – GŻIRA UTD
50615507 MICHAEL MIFSUD: VALLETTA – TARXIEN RAINBOWS
50615508 E.M. PENA BELTRE: ST ANDREWS – TARXIEN RAINBOWS
50615509 ALEX NILSSON: TARXIEN RAINBOWS – VALLETTA
50615510 GILMAR RIBEIRO: TARXIEN RAINBOWS – HIBERNIANS
IL-VOTAZZJONI TIBQA’ MIFTUĦA SA NHAR IS-SIBT 13 TA’ MEJJU.
IL-ĦADD 14 TA’ MEJJU MBAGĦAD WAQT IX-XANDIRA TAL-MFA AWARDS FUQ TVM2 MIT-8.30 TA’ FILGĦAXIJA TKUNU TISTGĦU TERĠGĦU TIVVUTAW GĦALL-GOAL FAVORIT MIL-LISTA FINALI TA’ ĦAMSA SKOND L-GĦAŻLA TAGĦKOM STESS.
KULL SMS JISWA 70ċ TAXXA INKLUŻA