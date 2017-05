MFA Awards: Is-serata finali l-Ħadd li ġej

L-għaqdiet ambjentali Friends of the Earth u Flimkien għal Ambjent Aħjar kellhom diversi proposti simili għall-partiti politiċi fi...

L-unur ewlieni tal-MFA Footballer of The Year dis-sena huwa kkontestat bejn żewġ players taċ-champions Hibernians, Andrei Agius u Bjorn Kristensen: tnejn ta’ Birkirkara, Gareth Sciberras u Joseph Zerafa: u Paul Fenech ta’ Balzan. Awards prinċipali oħra huma għall-coach tas-sena, il-player żagħzugħ tas-sena, u l-player barrani tas-sena.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.