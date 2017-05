MFPA Awards – Bjorn Kristensen ta’ Hibernians jirbaħ l-unur prinċipali

Rebbieħa kollha – MFPA Awards L-aqwa kowċ – Mark Miller L-aqwa referee – Alan Mario Sant L-aqwa player tal-1 Diviżjoni – Juninho Cabral L-aqwa player mara – Stephania Farrugia L-aqwa player tal-Futsal – Everton Da Silva Santos L-aqwa goalkeeper żagħżugħ – Jake Galea L-aqwa difensur żagħżugħ – Daniel Zerafa L-aqwa midfielder żagħżugħ – Jake Grech L-aqwa attakkant żagħżugħ – Jurgen Degabriele L-aqwa formazzjoni tal-istaġun – Dziugas Bartkus, Marcelo Dias, Leandro Aguirre, Rodolfo Soares, Jonathan Caruana, Bjorn Kristensen, Jackson Lima, Alan Da Silva Souza, Gareth Sciberras, Jean Paul Farrugia, Bohjan Kaljevic. Award Speċjali – Swieqi United Award tal-Mertu – Tony Gambin L-aqwa żagħżugħ Overall – Jurgen Degabriele L-aqwa player tal-istaġun Overall – Bjorn Kristensen

