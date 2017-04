N’Golo Kante jirbaħ il-PFA Player Award

Il-plejer ta’ Tottenham Hotspurs Dele Alli, rebaħ l-unur tal-PFA Young Player of the Year Award għat-tieni darba wara xulxin. Lucy Bronze ta’ Manchester City rebħet l-unur tal-plejer tas-sena tan-nisa għat-tieni darba wara li kienet diġà rebħet dan l-unur fl-2014.

