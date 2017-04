‘Open Day’ fil-kumpless tal-Pixxina Nazzjonali f’Tal-Qroqq

Għat-tielet sena konsekuttiva, nhar it-Tnejn l-1 ta’ Mejju, SportMalta se tkun qed torganizza Open Day fil-Pixxina Nazzjonali f’Tal-Qroqq.

F’din l-okkażżjoni se jkun hemm diversi attivitajiet sportivi għall-familja kollha, fosthom lezzjonijiet tal-għawm, sessjonijiet ta’ Salsa u Capoeira għal kull eta’, aqua fitness għall-adulti, Squash, Zumba, Piloxing, tlielaq tal-għawm, free diving u canoe polo kif ukoll tournament tal-waterpolo għal tfal taht il-hdax il-sena. Se jkun hemm show spettakolari tal-għawm sinkronizzat mill-akkademja ta’ SportMalta li se jibda fil-11:30. Il-programm jintemm b’logħba tal-waterpolo. L-attivitajiet jibdew fid-9:00 u jibqgħu sejrin sas-13:00.

SportMalta jistieden il-pubbliku sabiex jattendi bi ħġaru u jirreġistra għall-attivitajiet fil-facebook page u il-website ta’ SportMalta.

L-għan ewlieni hu li l-pubbliku jifhem l-importanza tal-attivita’ fiżika għas-saħħa sana u kemm hu faċli li nkunu attivi minkejja il-ħajja imħabbta ta’ kuljum. Il-World Health Organization tirrikmanda 20 minuta ta’ eżerċizzju ħafif sa moderat biex wieħed jgħix ħajja tajba. Permezz ta’ inizjattivi bħal dawn SportMalta tkun qed tilħaq l-għan tagħha li hu rifless tant tajjeb fil-mission statement tal-entita’ “moving a nation through the promotion and development of sport for a healthy, inclusive and successful Malta”.

Barra minn hekk l-għawm huwa wieħed mill-isport fundamentali u ta’ benefiċċju kbir għas-saħħa. Għalhekk din se tkun okkazzjoni unika għall-pubbliku biex jitħarreġ f’din id-dixiplina hekk kif Il-partiċipazzjoni f’dawn l-attivitajiet se tkun kollha bla ħlas.

Il-pubbliku se jkollu wkoll l-opportunita’ japplika għall-programm Summer On The Move 2017, liema programm qed jiġi offrut f’diversi ċentri madwar Malta u li għal din is-sena reġa wessa’ d-dixxiplini ta’ attivita’ fiżika fosthom is-Salsa Dancing Yoga għat-tfal, Parent and Child issa fil-gymnastics u Fundamentals u self defence għall- anzjani. Summer On The Move 2017 joffri programm vast li jappella għal kull eta’ minn trabi ta’ sena sa anzjani.

L-Open Day qed issir bħala parti mill-kampanja NowWeMove, bl-għan li tiżdied l-attivita’ fiżika.