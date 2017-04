Snooker: Ir-referee Terry Camilleri jirreffja l-Kwarti tal-Finali tal-lum bejn Selby u Fu, tibda fit-3.30pm

Il-logħba bejn Selby u Fu hi ‘best out of 25 frames’ u fiha tliet sessjonijiet. Tibda fit-3.30pm, ħin lokali, tkompli l-Erbgħa fil-11.00am, ħin lokali u tintemm l-Erbgħa fit-8.00pm, ħin lokali, bl-aħħar sessjoni.

