Suċċess għal Coleiro u Cassar fit-Trofew ta’ Off Road Estrem fil-Kroazja

Il-Kroazja Trophy, hi kompetizzjoni ta’ offroad estrem u popolari ma’ ħafna xufiera tal-off road Maltin li ilhom jikkompetu fiha għal numru ta’ snin. Il-kompetizzjoni hi estrema tant li hu ta’ sodisfazzjon kbir li wieħed jirnexxielhu jispiċċa l-partijiet kollha tal-isfida.

