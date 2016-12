Tackle4Dartal-Providenza: Saċerdoti, Seminaristi, Tredjunisti u Parlamentari

Iktar kmieni llum fil-ground ta’ San Alwiġi saret edizzjoni oħra ta’ Tackle For Dar tal-Providenza, bis-sehem ta’ xejn inqas minn tmien timijiet. It-Tournament beda b’kick off simbolika mill-Vigarju Ġenerali tad-Dar tal-Providenza Monsinjur Joe Galea u l-Whips tal-Parlament Godfrey Farrugia u David Agius.

