Tarxien jagħtu 7 u tidwira lil Pembroke

Fit- tieni taqsima l’andament tal- logħba baqa l’istess u fil 53 minuta wasal it- tielet goal ta’Tarxien, il-ħarba mal- linja tal- lemin ta’ Da paixao Alves li kompla fin- nofs daħal fil pront Daniel De Leon Garcia li mattar saqgħajh u tefa l’ballun wara Roppas għall ħames darba.Fil 62 minuta wasal il-goal tal bandiera għall Pembroke meta il-goalkeeper Schranz ma żammx tajjeb xutt fil baxx u mir- rebound Daniane Jawad tefa il-ballun ġewwa.Erba minuti wara Tarxien viċin is sitt goal pero xutt mill vicin ta’Daniel De Leon Garcia ġie salvat b’diffikulta minn Roppas pero minuta wara il-goalkeeper ta’ Pembroke ma seta jagħmel xejn biex iżżom ix- xutt b’saħħtu ta’ Alex Nilsson u fi 90 minuta is-sostitut Claudio Daniel Frances b’xutt angulat fil baxx għamel riżultat finali, Tarxien R. 7vs Pembroke A 1.

