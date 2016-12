The New Saints ta’ Wales jagħlqu s-sena billi jiksru rekord dinji

The New Saints dan l-istaġun qed ifittxu li jirbu t-tielet Treble konsekuttiv.

Football Internazzjonali: It-Team ta’ New Saints li jilgħab fil-Premier league ta’ Wales irnexxielu jikser ir-rekord mondjali li qatt ġie stabillit minn team uffiċjali tal-football ta’ 44 rebħa konsekuttiva. Dan wara li New Siants rebħu l-bieraħ filgħaxija is-27 logħba konsekuttiva tal-istaġun. Huma b’hekk kisru r-rekord ta’ Ajax Amsterdam li kien twaqqaf lura fis-sena 1972.

