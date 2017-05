It-trasferiment ta’ Pogba taħt inkjesta mill-FIFA

Il-ktieb li allega dan kollu jismu ‘The Football Leaks: The Dirty Business of Football’, u beda jinbiegħ minn din il-ġimgħa fl-Ewropa kollha. L-istess ktieb jgħid li l-kuntratt ta’ Pogba għandu 41 paġna u li l-plejer hu l-aktar wieħed imħallas fid-dinja li bejn paga, drittijiet televiżivi u bonuses jilħaq l-€20m fis-sena.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.