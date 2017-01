Wara 40 sena Bernie Ecclestone jitneħħa mill-Formual 1

Liberty Media diġa rnexxiela ġġieb lura fil-Formula 1 lil ex Kap tal-Mercedes u ex direttur tekniku tal-Ferrari Ross Brown li se jkun qed imexxi s-sezzjoni sportiva u teknika tal-F1 li issa biblet isimha għal Formula 1 Group min mindu ġiet f’idejn Liberty Media.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.