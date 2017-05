Wara l-attakk imdemmi f’Manchester: Ir-Renju Unit jirrevedi s-sigurtà…mart Guardiola fil-folla ta’ Manchester Arena 

Manchester United, intant, ħassru konferenza tal-aħbarijiet fi Stokkolma lejliet il-finali tal-UEFA Europa League kontra l-Olandiżi ta’ Ajax, waqt li l-istess Red Devils anke għalqu l-istadium tagħhom Old Trafford għaż-żjarat ta’ kuljum minn eluf ta’ partitarji fil-Megastore, il-mużew u żoni oħra fl-istadium magħruf bħala Theatre of Dreams.

