Bħal-lum 75 sena ilu l-poplu Malti kien għaddej ukoll minn passjoni

“Ma rridux naraw il-medalja per se. Irridu naraw li dan kien mument fil-ġrajja ta’ dan il-poplu mfarrak. Dan il-poplu kien għad kellu t-tama, tama f’Alla kien baqagħlu għax il-poplu kien reliġjuż ħafna u l-knisja lagħbet parti importanti ħafna biex iżżomm l-ottimiżmu, is-citation per se, l-effett tagħha kien wieħed propogandistiku u morali, kien booster, biex il-poplu jkompli jittama, ma jaqtax qalbu,” qal Cusens.

☒

This site uses cookies. Find out more about this site’s cookies.