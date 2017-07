Il-Ġimgħa l-Kbira sservi tal-ewwel appuntament għall-Maestro de Cappella l-ġdid

L-ewwel appuntament fil-funzjonijiet liturġiċi tal-Ġimgħa l-Kbira u tal-Għid il-Kbir għal Maestro de Cappella – l-Ingliż Hamish Dustagheer li fi Frar li għadda ntgħażel biex jibda jmmexxi l-kor u idoqq l-orgni fil-Kon-Kattidral ta’ San Ġwann.

Wara li daqq f’diversi katidrali fl-Ewropa, l-Maestro Hamish Dustagheer għażel li jkompli l-karriera tiegħu f’Malta bħala Maestro de Capella tal-katidrali Maltin. Sibnieh jipprepara għaċ-ċelebrazzjoni ta’ Ħamis ix-xirka, li għaliha ħejja repertorju apposta.

Il-Maestro Hamish Dustagheer qal, “Sacred Music is very much an itegral part of the liturgy it’s not a standalone so all the music I have to choose has to blend seamlessly with the liturgy. The music has to be inwoven into the tapestry of the liturgy.”

Il-Maestro de Cappella jipprepara u jidderieġi l-mużika u l-kor fiċ-ċelebrazzjonijiet liturġiċi fil-katidral tal-Imdina u l-Kon-Katidral ta’ San Ġwann, il-Belt. Qalilna li huwa jdoqq f’servizzi li jmexxi l-Arċisqof u minbarra l-mużika mir-rinaxximent ser ikun qiegħed jiffoka wkoll fuq l-mużika klassika.

“One of the key things I am keen to explore is the music that was written specifically for this cathedral. This cathedral has had a wonderful history from the time of the knights into the 19th century and particularly there are some key figures of the 20th century that the archbishop and I would like to bring back.” qal il-Maestro.

Wara l-funzjonijiet ta’ Ħamis ix-xirka, il-kor ser jakkumpanja l-funzjonijiet tal-Ġimgħa l-Kbira, tal-Vġili tal-Għid is-Sibt t u Ħadd il-Għid filgħodu, fil-Kon-katidral ta’ San Ġwann.