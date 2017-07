Jgħid li l-immigranti fil-Libja qed jiġu mibjugħa qishom skjavi

Il-Mediterran ikompli jieħu l-isem ta’ ċimiterju għall-bnedmin li ma jirnexxilhomx iwettqu l-vjaġġ ta’ ħajjithom mill-Afrika lejn l-Ewropa.

Madwar mitt immigrant qed ikunu kkunsidrati li mietu wara li dinghy li kienu fuqu għereq lil hinn mill-kosta ta’ Tripli fil-Libja.

U f’dikjarazzjoni qawwija, uffiċjal tal-aġenzija tal-migrazzjoni tan-Nazzjonijiet Magħquda qal li t-traffikanti tal-persuni fil-Libja qed jieħdu aktar saħħa u fin-naħa t’isfel tal-pajjiż immigranti qed jinbiegħu bħal skjavi.

Dinghy mgħobbi b’madwar 120 immigrant għereq ‘il barra mill-kosta ta’ Tripli fil-Libja. Uffiċjal tal-gwardja tal-kosta Libjana qal li rnexxielhom isalvaw 23 persuna. Immigranti abbord irrakkuntaw li b’kollox kienu madwar 120 persuna, li ftit sigħat qabel bdew il-vjaġġ bit-tama li jaslu l-Italja.

“We are (were) 120 person, but now we are 22 person… 98 person died in this water,” qal wieħed mill-immigranti.

B’hekk qrib il-mitt persuna li ma nstabux hu maħsub li mietu mgħarrqa. Il-Libja baqgħet il-pajjiż mnejn kull sena jitilqu eluf ta’ immigranti fuq ir-rotta tal-Mediterran ċentrali.

Il-Kap tal-Missjoni fil-Libja tal-Organizazzjoni Internazzjonali għall-Migrazzjoni, Othman Belbeisi, stqarr li qed ikomplu jiżdiedu dawk l-immigranti Afrikani li fil-Libja qed jiġu negozjati bħallikieku f’suq tal-iskjavi u jiġu sfurzati għax-xogħol jew sfruttament sesswali.

“Migrants also are being sold, and selling human beings is becoming a trend among smugglers as the smuggling networks in Libya are becoming stronger and stronger,” qal Belbeisi. “About women, yes, we had a lot about bad treatment, and rape, and being forced for prostitution as well.”

Skont l-organizazzjoni internazzjonali għall-migrazzjoni, mill-bidu tas-sena sal-ewwel ġimgħa ta’ April waslu l-Ewropa kważi 32,000 immigrant mill-Mediterran. Tmenin fil-mija minnhom daħlu fl-Italja. Il-kumplament Spanja jew il-Greċja. Fl-istess żmien, fil-Mediterran tilfu ħajjithom 664 immigrant.