Baskteball – Bupa Luxol Champions il-ġodda tal-Irġiel

Basketball

BOV Men 1 Finals Game 3

BUPA Luxol vs Floriana MCP Car Parks 84-71

(Luxol win the series 3-0)

BUPA Luxol are crowned the 2017 BOV Men Division 1 Champions

Luxol għelbu lil Floriana MCP Car Parks 84-71 fit-tielet logħba l-aħjar minn ħames logħbiet biex rebhu 3-0 overall u ma kienx hemm il-ħtieġa li jintlgħabu l-ahhar żewg finali.

Qabel din ir-rebħa Bupa Luxol kienu diġa rebħu l-ewwel żewg loghbiet 80-72 fl-ewwel loghba u 113-78 fit-tieni finali.

Peter Perotti, Kap Eżekuttiv tal-Bank of Valletta u l-President tal-Malta Basketball Association Paul Sultana, ppreżentaw lill-medalji u t-Tazza liċ-Champions il-ġodda.

Samuel Deguara rebaħ l-unur tal-Most Valuable Player u ġie ppreżentat bi plakka kommemorattiva mill-istess uffiċjal tal-Bank of Valletta Peter Perotti.

MAPFRE MSV LIFE Women Finals Game 2

Caffe Moak Luxol vs Gzira Athleta 45-48

(Series ties at 1-1)

St James Hospital Under 14 Boys

Starlites Fortizza vs Gzira Athleta 43-32

Hibs vs Luxol 47-22

Depiro vs Starlites B 48-24

St James Hospital under 14 Girls

Depiro vs Hibs 14-37

Starlites Fortizza vs Gzira Athleta 40-22

Eurobasket vs Luxol 37-36